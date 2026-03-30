Раввин Моше Язди признан виновным в сексуализированных преступлениях

Окружной иерусалимский суд признал раввина Моше Язди, лидера общины "Амудей а-шалом", виновным в сексуализированных преступлениях и экономических правонарушениях. В решении суда указано, что Язди использовал свой религиозный статус и доверие, оказанное ему как духовному наставнику, для вступления в запрещенные отношения с женщинами из своей общины. Защита Язди отвергла обвинения, утверждая, что речь идет о заговоре против человека, занимающегося благотворительной деятельностью.

Согласно приговору, в ряде случаев Язди пользовался личной, эмоциональной и экономической уязвимостью женщин-неофиток ("хозрот би-тшува"), формируя зависимость и оказывая на них давление. Также установлено, что он получал от них денежные средства обманным путем, используя ложные обещания и манипуляции.

По данным следствия, Язди объяснял женщинам, что совершаемые действия являются "духовными исправлениями" ("тикуним"), и поэтому они должны подчиняться его требованиям. Он также, как утверждается, представлял себя одним из 36 праведников, наделенных особыми духовными способностями.

Ранее, в мае 2022 года, специальный раввинский суд под руководством раввинов Шмуэля Элиягу, Аарона Ярхи и Реувена Накара опубликовал постановление, в котором Моше Язди был назван главой секты, эксплуатирующей женщин. Судьи запретили учиться у него, молиться с ним и даже находиться рядом на расстоянии менее четырех локтей.