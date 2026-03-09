Раввин Юваль Шерло высказался о границах риска при поисках останков Рона Арада

Раввин Юваль Шерло, глава Центра этики при ассоциации "Цоар", прокомментировал вопрос о допустимости риска для израильских солдат в операциях по возвращению останков пропавшего штурмана Рона Арада. По его словам, в обычной ситуации еврейский закон запрещает подвергать опасности жизнь живого человека ради погребения умершего, поскольку живые всегда имеют приоритет перед мертвыми. Однако, отметил раввин, в контексте государства и армии ситуация рассматривается иначе.

Возвращение павших бойцов для захоронения имеет особое значение – как для морального духа солдат, так и для их семей. В этом контексте раввин Шерло напомнил эпизод из Танаха, когда жители Явеш-Гилада рисковали собой, чтобы забрать тела царя Шауля и его сыновей для достойного погребения. По словам Шерло, возвращение павших для захоронения имеет не только религиозное, но и общественное значение, влияя на моральный дух армии и уверенность солдат в том, что государство не оставит их даже после гибели.

По словам Шерло, уверенность в том, что государство сделает всё возможное, чтобы не оставить своих бойцов, влияет на готовность людей служить и сражаться. Поэтому, считает он, в подобных операциях допустим определенный уровень риска, за исключением ситуации, когда гибель участников операции практически гарантирована.

Комментируя слова Тами Арад, вдовы пропавшего штурмана, которая заявляла, что не хочет, чтобы поиски ее мужа происходили ценой ранения или гибели солдат, Шерло отметил, что такая позиция должна учитываться, но не может быть решающим фактором. По его мнению, подобные заявления важны с человеческой точки зрения и должны быть частью обсуждения, однако окончательное решение принимают командиры, оценивающие уровень риска и стратегические последствия операции.