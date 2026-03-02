Раввин Амрам Фрид разъяснил правила чтения Свитка Эстер во время воздушной тревоги

В связи с продолжающейся чрезвычайной ситуацией и ракетными обстрелами раввин Амрам Фрид опубликовал галахические разъяснения по поводу чтения Свитка Эстер в праздник Пурим. Во время сигнала тревоги присутствующие должны направиться в защищенное помещение и там продолжить чтение с того места, на котором остановились.

Факт перехода в укрытие, даже если он занял продолжительное время, не считается прерыванием. Если в укрытии чтение свитка не продолжали, а просто ждали окончания тревоги, его можно возобновить позже в синагоге с того же места.

Если во время чтения слушатель упустил хотя бы одно слово, его необходимо прочесть самостоятельно и затем продолжить слушать. При этом раввин Фрид подчеркивает, что прослушивание чтения Свитка Эстер по телефону или через другие электронные средства, даже в прямой трансляции, не засчитывается.

Также уточняется, что при невозможности присутствовать на общественном чтении допускается дочитать текст свитка дома при условии, что большая часть уже была услышана в синагоге. Однако при индивидуальном чтении действуют некоторые отличия – например, завершающее благословение после чтения обычно произносится только в миньяне.

Раввин Амрам Фрид – ультраортодоксальный раввин литовского направления и судья раввинского суда. Возглавляет телефонную линию галахических консультаций, а также является раввином нескольких общин. Учился в иешиве "Поневеж", получил раввинский диплом в молодости и известен как авторитет в области практического религиозного законодательства.