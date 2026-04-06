Вечером во вторник, 7 апреля 2026 года, начинается седьмой день Песаха. Он знаменует собой кульминацию исхода из Египта: по традиции, именно тогда произошло чудо рассечения Красного моря.

Время зажигания свечей и окончания праздника:

Иерусалим – 18:27, 19:41

Тель-Авив – 18:44, 19:43

Хайфа – 18:37, 19:43

Беэр-Шева – 18:44, 19:42

Перед зажиганием свечей произносят благословение:

"Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам, ашер кидшану бе-мицвотав ве-цивану леадлик нер шель йом-тов" (Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу праздника).

Утром в синагогах читают благодарственную песнь "Шират а-ям", которую пели Моше и народ после спасения, а также молитву "Изкор" в память об усопших. Завершится праздник в среду 8 апреля с наступлением темноты.

Сразу после окончания седьмого дня Песаха евреи марокканского происхождения и их гости из всех общин начнут праздновать Мимуну. Название народного праздника происходит от арабского слова "маймун" (удача, благополучие) или связывается с именем отца философа Рамбама (Маймонида), раввина Маймона. Центральным символом Мимуны стала мофлетта – тонкая горячая лепешка, которую подают с медом, маслом или джемом.