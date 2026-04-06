Традиционное благословение коэнов у Стены Плача прошло без участия публики

Традиционная церемония благословения коэнов ("биркат-коаним), которая проводится у Стены Плача в дни Песаха и Суккота, состоялась в воскресенье в ограниченном формате, закрытом для широкой общественности. Прямая трансляция мероприятия в ходе утренней молитвы велась для всех желающих присоединиться к молитве удаленно.

Фонд наследия Стены Плача пояснил, что решение об отмене массового присутствия молящихся было принято в соответствии со строгими директивами Командования тыла и служб безопасности. Проверки специалистов показали, что в случае реальной угрозы или обстрела невозможно гарантировать безопасность десятков тысяч людей на открытом пространстве площади перед Стеной Плача.

Среди основных факторов риска были названы особенности Старого города: специфика ландшафта и ограниченные пути доступа делают невозможной быструю эвакуацию огромной толпы. Несмотря на попытки Фонда наследия Стены Плача найти альтернативную схему, позволяющую хотя бы частичное присутствие людей, эксперты определили риск как слишком высокий. Представители Фонда выразили надежду на скорое возвращение спокойных времен, когда весь еврейский народ сможет безопасно и радостно совершать паломничество в Иерусалим в полном составе.