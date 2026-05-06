Раввин Йегуда Шалуш: в праздники разрешено включать электроприборы

В интервью подкасту сайта "Кипа" Йегуда Шалуш, раввин одного из районов Нетании и член объединения раввинов "Хахмей а-маарав", изложил свою позицию, касающуюся пользования электричеством в дни еврейских праздников (йом-тов). По мнению раввина, в отличие от субботы, в праздники разрешено включать любые электроприборы.

"В субботу Тора прямо запрещает зажигать огонь ("ло теваару эш") – пояснил раввин Шалуш. – В праздник же Тора разрешает готовить и зажигать огонь. Мудрецы лишь попросили делать это заранее. Но вопрос в том, является ли электричество тем самым "огнем" (эш) с точки зрения Торы?"

По мнению раввина, электричество не является огнем в библейском смысле. "Все электроприборы, которые служат нуждам праздника, разрешены, – считает он. – Человек хочет приготовить еду, испечь хлеб, посидеть под кондиционером? Микроволновка, духовка, освещение – всё разрешено. Если мне холодно или жарко, я включу обогреватель или кондиционер без всякого сомнения".

Отвечая на вопрос о радикальности своих мнений, раввин Йегуда Шалуш, который в 2020 году разрешил использовать Zoom для проведения пасхального седера во время локдауна, сказал: "Современные раввины часто смотрят не в Талмуд, а в книги поздних комментаторов, которые добавляли устрожение за устрожением. Если мы обратимся к первоисточникам, многие запреты исчезнут".

Раввин Рафаэль Делоя, комментируя мнение раввина Йегуды Шалуша, заявил, что разрешение использовать электричество в праздник не является ни новшеством, ни личной инициативой самого Шалуша. По словам Делоя, так считают большинство сефардских раввинов, включая первого Главного сефардского раввина Бен-Циона Узиэля. Более того, он подчеркнул, что подобного мнения придерживались даже некоторые ашкеназские авторитеты, в частности автор кодекса "Арух а-Шульхан".