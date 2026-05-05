Ультрарелигиозный сайт: у отмены паломничества на Мерон могут быть серьезные последствия

время публикации: 05 мая 2026 г., 00:00 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 19:47
David Cohen/Flash90

На ультрарелигиозном сайте "Бе-хадрей харедим" опубликована статья, предупреждающая о серьезных духовных последствиях отмены или ограничения паломничества на гору Мерон. Поводом для публикации стал выход в свет биографии раввина Меира Штерна, занимавшего пост раввина горы Мерон на протяжении шестидесяти лет.

В книге описывается эпизод из жизни автора галахического кодекса "Бейт-Йосеф", раввина Йосефа Каро. Когда раввинский суд в Цфате намеревался запретить трапезы на Мероне, рабби Шимон Бар-Йохай явился ему во сне и предупредил, что это приведет к большой эпидемии. Проснувшись, раввин Каро немедленно отменил это постановление.

Ожесточенные споры, как пишут авторы биографии, велись вокруг самовольно расставленных палаток и стихийного забоя скота, который проводился на территории горы. Когда раввин Штерн решил навести порядок, каббалист Ашер-Зелиг Маргалиот повел его в одну из палаток. Там глава семьи, простой человек, читал каббалистическую книгу "Зоар". "Ты видишь? – сказал каббалист. – Здесь люди черпают иудаизм на весь год. Они – гости рабби Шимона, запрещено мешать им".

В заключение сайт "Бе-хадрей харедим" резюмирует, что согласно мнению духовных лидеров прошлого, попытки закрыть доступ к гробнице или изменить многовековые традиции паломничества рассматриваются как "крайне серьезное и опасное дело", последствия которого непредсказуемы.

