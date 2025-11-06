Время зажигания субботних свечей 7 ноября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:09, 17:23

Тель-Авив – 16:25, 17:25

Хайфа – 16:17, 17:23

Беэр-Шева – 16:20, 17:26

Эйлат – 16:21, 17:27

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Ваера":

Б-г является Аврааму через три дня после его обрезания. Несмотря на боль и слабость, Авраам спешит навстречу трём странникам и оказывает им гостеприимство. Один из ангелов сообщает, что через год Сара, до сих пор бесплодная, родит сына – весть, вызывающую у неё смех.

Затем Авраам молится, прося Б-га пощадить Содом, но город обречен. Двое ангелов приходят туда и спасают Лота, племянника Авраама, и его семью. Жена Лота нарушает запрет оглядываться и превращается в соляной столб. Лот с двумя дочерьми укрываются в пещере; считая, что человечество погибло, дочери рождают от отца сыновей – основателей народов Моава и Амона.

Позже Авраам живет в Граре. Царь Авимелех берет Сару, считая ее сестрой Авраама, но Б-г во сне предупреждает его вернуть женщину мужу.

Обетование сбывается: у Авраама и Сары рождается сын Ицхак, имя которого означает "рассмеется". На восьмой день ему делают обрезание. Аврааму тогда сто лет, а Саре – девяносто. Агарь и ее сын Ишмаэль изгоняются, но Б-г спасает их в пустыне. Позже Авимелех заключает союз с Авраамом в Беэр-Шеве.

Кульминацией становится испытание: Б-г велит принести Ицхака в жертву. В последний момент ангел останавливает Авраама, и вместо сына он приносит в жертву барана. Авраам узнаёт, что у его родственника Бэтуэля родилась дочь Ривка – будущая жена Ицхака.