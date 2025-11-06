В поселении Наале снесли синагогу ХАБАДа

В поселении Наале по распоряжению регионального совета Биньямин была снесена синагога движения ХАБАД, служившая общине последние четыре года. Здание площадью около 84 квадратных метров было построено на частной территории эмиссара Любавичского Ребе в поселении, раввина Йосефа Клеймана. Несмотря на неоднократные попытки уладить вопрос с властями, а также обращения к совету с просьбой о легализации здания, региональный совет принял решение о сносе, ссылаясь на нарушения строительных норм.

Раввин Клейман выразил глубокое разочарование действиями совета, заявив, что община не получила никакого ответа на свои обращения: "Создается впечатление, что это предвзятое отношение к ХАБАДу и к святой деятельности, которую мы ведем здесь. Очень больно видеть такое отношение к евреям в Земле Израиля".

Поселение Наале было основан в 1988 году группой работников авиационной промышленности Израиля. Он расположен на юго-западных холмах Самарии, к северу от города Модиина. В поселении проживают около 2900 человек, большинство из которых – светские.