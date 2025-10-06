Суккот: время зажигания свечей 6 октября 2025 года

Время зажигания свечей и окончания первого дня праздника Суккот:

Иерусалим – 17:42, 18:53

Тель-Авив – 17:58, 18:55

Хайфа – 17:50, 18:54

Беэр-Шева – 18:00, 18:55

Эйлат – 17:49, 18:54

Благословения перед зажиганием свечей:

1. "Барух Ата, Адонай Элоэйну мелех аолам, ашер кидшану бемицвотав вецивану леадлик нер шель йом тов" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать свечу праздника).

2. "Барух Ата, Адонай Элоэйну мелех аолам, шехеяну векиеману веигияну лазман азе" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, даровавший нам жизнь, поддерживавший нас и позволивший нам дожить до этого времени).

Среди множества законов и обычаев праздника Суккот главной является заповедь жить в шалаше, (ивр. сукка). Настолько, что весь праздник получил именно это название – Суккот, то есть "шалаши". Сукка – это временное жилище, которое по закону должно иметь не менее трех стен и крышу из срезанных веток или стеблей растений.

В Торе сказано: "В шалашах живите семь дней: каждый уроженец в Израиле должен жить в шалаше, чтобы знали ваши поколения, что Я поселил сынов Израиля в шалашах, когда вывел их из земли Египетской".

Но что это были за "шалаши", в которых жили евреи после Исхода? Мудрецы Талмуда приводят два основных объяснения. Первое – буквальное: речь идет о временных постройках, подобных тем, в которых живут кочевники в пустыне. Второе – образное: под шалашами подразумеваются "облака славы" – чудесная защита, которой Всевышний окружал народ Израиля во время сорокалетнего странствия. Есть и объединяющая точка зрения: сначала евреи действительно жили в настоящих шалашах, а затем были окружены облаками славы.

Как бы ни трактовалась эта заповедь, ее главная цель – напомнить об исходе из Египта и вере во Всевышнего, с которой наши предки вошли в пустыню, полагаясь на Его обещание привести их в Землю обетованную и даровать благополучную жизнь.