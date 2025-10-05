В Суккот у Стены Плача состоится традиционная церемония благословения коэнов

В дни праздника Суккот в Иерусалиме дважды состоится церемония массового благословения коэнов у Стены Плача. В этом году мероприятие пройдет под знаком поддержки заложников, их семей и солдат ЦАХАЛа.

Массовое благословение коэнов пройдет в четверг, 9 октября, и воскресенье, 12 октября. Расписание для каждого из этих дней:

08:45 – утренняя молитва "Шахарит"

09:15 – благословение коэнов

10:15 – молитва "Мусаф"

10:30 – благословение коэнов

10:45 – молитва за заложников и солдат

Кроме того, в четверг на площади у Стены Плача пройдет встреча с главными раввинами Израиля и раввином Стены Плача. Посетители смогут получить личное благословение. На исходе Симхат-Торы, во вторник, 14 октября, в 22:00, на площади у Стены Плача состоится традиционное мероприятие "вторые акафот" при сопровождении оркестра. По данным Фонда наследия Стены Плача, в дни Суккота ожидается прибытие сотен тысяч гостей.

Церемония массового благословения коэнов у Стены Плача началась в 1970 году по инициативе раввина Менахема Менделя Гефнера в условиях сложной ситуации с безопасностью в Израиле. Изначально церемония проводилась до пяти раз в год – в полупраздничные дни Песаха и Суккота, в новомесячье ава, в Хануку и после Шавуота. С 1978 года ее ограничили двумя датами – Песахом и Суккотом.