Традиции

время публикации: 07 сентября 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 18:33
Бруклинская синагога связывает бронирование мест с участием в ближайших муниципальных выборах
Oren Ben Hakoon/Flash90

Крупнейшая сефардская синагога Бруклина "Шаарей-Цион" объявила о введении нового правила: для того чтобы зарезервировать места на ближайшие осенние праздники, члены общины и их супруги должны предоставить подтверждение регистрации в качестве избирателя на муниципальных выборах.

В письме, разосланном прихожанам, исполнительный комитет синагоги пояснил, что предстоящие выборы мэра Нью-Йорка, которые состоятся в ноябре, могут иметь значительные последствия для жизни еврейских общин города. По мнению руководства, исход голосования способен напрямую повлиять на вопросы безопасности и качества жизни верующих.

"У нас нет другого выхода, кроме как потребовать подтверждение регистрации избирателя перед резервированием мест на праздничные молитвы", – говорится в обращении. При этом руководство подчеркнуло, что духовная защита и молитва остаются важнейшими опорами, однако необходимы и практические шаги для укрепления общины.

Синагога предоставила прихожанам ссылку на официальный сайт для регистрации избирателей Нью-Йорка и рекомендовала пройти процедуру всем, кто имеет право голоса. Регистрация занимает несколько минут и доступна для всех жителей старше 18 лет.

