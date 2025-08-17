Стрельба в ресторане в Бруклине, есть пострадавшие

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском Бруклине. Неизвестный открыл огонь по людям, находившимся в ресторане Taste of the City Lounge, а затем скрылся.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Никаких подробностей об их состоянии не приводится. Полиция ведет поиски стрелка, сообщает New York Post.

При этом отмечается: стрельба была открыта в полчетвертого утра, через полчаса после времени закрытия ресторана. Ресторан специализируется на американской и карибской кухне.

В социальных сетях распространяется информация, что среди пострадавших – евреи. Источники в ХАБАДе сообщили The Jerusalem Post, что ресторан расположен далеко от мест, где проживают последователи этого направления иудаизма.