Организация "Яд ле-ахим" обвинила музей "Ану" в нанесении ущерба еврейской идентичности

Организация "Яд ле-Ахим" заявила, что в музее "Ану" (бывший "Бейт а-тфуцот") представлены материалы, которые, по их мнению, нормализуют смешанные браки и наносят ущерб еврейской идентичности. В частности, возмущение активистов вызвали фотография семьи с отцом азиатской внешности, а также цитата: "Моя мама говорила, что важно быть человеком, а не только евреем".

По утверждению "Яд ле-Ахим", их обращения к руководству музея с просьбой убрать спорные материалы были проигнорированы. После этого группа ведущих раввинов и даянов из разных общин опубликовала публичное обращение под заголовком "Уберите препятствие с пути Моего народа", призвав религиозную общественность не посещать музей и "не приближаться к нему ни по какой причине".

В "Яд ле-ахим заявили, что продолжат борьбу всеми легитимными средствами, пока экспозиция не будет изменена. По их словам, недопустимо, чтобы официальный культурный институт, имеющий государственное признание, в период войны и внешних угроз продвигал, как они выразились, идеи, которые в религиозной среде воспринимаются как удар по еврейскому характеру и традиции.