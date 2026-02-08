x
08 февраля 2026
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В Кирьят-Шмоне были слышны взрывы. Комментарии мэрии

время публикации: 08 февраля 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 19:14
В Кирьят-Шмоне были слышны взрывы, мэрия выясняет причины
David Cohen/Flash90

В районе Кирьят-Шмоны были слышны несколько взрывов. Из мэрии сообщили, что причина взрывов выясняется.

"В настоящий момент нет новых инструкций для жителей Кирьят-Шмоны и населенных пунктов Галилеи", – говорится в сообщении.

Позднее мэрия уточнила, что от сил безопасности получено объяснение: взрывы вызваны оперативной деятельностью ЦАХАЛа.

