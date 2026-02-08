Нетаниягу в марте посетит конференцию консервативных сил CPAC в Будапеште
время публикации: 08 февраля 2026 г., 18:01 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 18:01
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует в следующем месяце отправиться в Будапешт для участия в самите лидеров консервативных сил (CPAC) по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По информации Ynet, Нетаниягу подтвердил свое участие в конференции, на которую ожидается прибытие лидеров правых партий со всего мира.
CPAC (Conservative Political Action Conference) – ежегодная конференция, считающаяся крупнейшей площадкой для встреч консервативных лидеров и правых партий из разных стран.
