Аракчи о переговорах с США: "Сила Ирана – в умении говорить "нет" великим державам"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что позиция Тегерана на переговорах с США по ядерной программе останется непоколебимой: "Сила Ирана – в его умении говорить "нет" великим державам", – заявил он в ходе своего выступления на саммите перед дипломатами в Тегеране.

Аракчи подчеркнул, что Иран сохранит возможность обогащать уран. "Они боятся нашей атомной бомбы, в то время как мы не стремимся к атомной бомбе, – заявил глава МИД Ирана. – Наша атомная бомба – это сила говорить "нет" великим державам. Секрет силы Исламской Республики – в умении говорить "нет".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал распоряжение, чтобы Аракчи добивался переговоров с американцами, и первый раунд переговоров через посредников в Омане он назвал "шагом вперед". "Диалог всегда был нашей стратегией мирного урегулирования, – заявил Пезешкиан. – Иранский народ отвечает на уважение уважением, но не терпит языка силы".