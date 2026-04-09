Блокнот раввина Авраама-Ицхака Кука выставлен на аукционе

На онлайн-аукционе выставлен личный блокнот рава Авраама Ицхака Кука, духовного лидера религиозного сионизма, философа и мыслителя. Речь идет о блокноте, который раввин начал вести сразу после прибытия в Землю Израиля в 1904 году. На данный момент ведущее предложение составляет около 30 тысяч долларов, хотя оценочная стоимость блокнота достигает 150-200 тысяч долларов.

Раввин Авраам Ицхак Кук родился в 1865 году в местечке Грива (ныне Даугавпилс). Он видел в возвращении евреев в Сион и освоении земель не просто политическое движение, а начало божественного процесса Избавления, за которым стоит высшая духовная цель. После Первой мировой войны раввин Кук был назначен раввином Иерусалима, а затем стал первым главным ашкеназским раввином Эрец-Исраэль. На этом посту он основал и возглавил национально-религиозную ешиву "Мерказ а-рав". Несмотря на сопротивление ультраортодоксальных кругов, отвергавших сионизм, раввин Кук снискал огромный авторитет и уважение даже среди идейных противников.

Блокнот содержит 187 плотно исписанных листов и включает в себя, среди прочего, знаменитую речь-элегию, посвященную памяти Теодора Герцля, которую раввин Кук произнес в том же 1904 году. На страницах также присутствуют короткие пометки и правки, сделанные рукой сына раввина Кука – раввином Цви-Йегудой. Аукцион состоится 28 апреля на онлайн-площадке.

Точное происхождение рукописи прямо не указывается, но она выставлена в рамках крупной коллекции, большая часть которой принадлежала недавно умершему ультраортодоксальному исследователю раввину Давиду Каминецкому. Организаторы называют этот блокнот одним из самых важных и редких манускриптов Кука, появившихся на публичных торгах за последнее поколение, поскольку он представляет собой первоисточник формирования философии мыслителя в первые годы его жизни на Святой Земле.