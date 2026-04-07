Живем ли мы в эпоху чудес? Мнение раввина Илая Офрана

В разгар военной операции против Ирана раввин Илай Офран, принадлежащий к либеральному крылу религиозного сионизма, выступил с лекцией, посвященной одному из самых популярных слов в израильском дискурсе – чудо. Спор о том, считать ли текущие события чудом или трагедией, расколол общество на лагеря сторонников и противников действующей власти. По мнению Офрана, чудо – это, главным образом, точка зрения. "Чудеса случаются только с теми, кто в них верит. Для неверующего это просто удачное стечение обстоятельств", – поясняет он. Офран предупреждает о возможном высокомерии, когда человек приписывает спасение своей исключительности ("меня спас Бог, значит, я праведник").

В качестве иллюстрации абсурдности погони за чудесами в быту Илай Офран приводит случай с главой ешивы "Мерказ а-Рав" раввином Авраамом Шапира. Однажды ученик сообщил, что опоздал на автобус, а потом выяснилось, что транспортное средство обстреляли террористы. Юноша спросил, должен ли он произнести благословение за спасение. В ответ раввин Шапира с иронией заметил: "Вчера жена постирала мой костюм. Представь, что было бы, если бы я не снял костюм и оказался внутри стиральной машины. Должен ли я произносить благословение?" Считать чудом любое избежание гипотетической опасности абсурдно и ведет к обесцениванию истинных трагедий.

Офран предостерегает от использования концепции чуда для принудительного умалчивания чужой боли. Некий оратор, описывая место падения иранской ракеты, с восторгом рассказывал о чуде: весь дом был разрушен, однако портрет праведника Баба-Сали остался висеть на стене нетронутым. Раввин задается резонным вопросом: действительно ли чудом следует считать ситуацию, когда уцелела картинка на стене, но при этом пострадали люди и было уничтожено имущество? Ведь гораздо большим чудом было бы, если бы дом остался цел, а пострадал только портрет. Однако, заключает Офран, в этом и заключается природа "чудес" – они целиком и полностью зависят от точки зрения. Тот, кто хочет видеть чудо, найдет его даже в спасении фотографии среди руин, а тот, кто не хочет, не увидит никакого чуда, даже если сам останется жив.

Он напоминает, что даже исход из Египта, величайшее чудо в еврейской истории, евреи празднуют не только хвалебными псалмами, но и мацой (хлебом бедности) и марором (горькими травами). "Когда выжившему в теракте, чьи близкие погибли, говорят "ты должен благодарить за чудо", – это акт жестокости и глушения скорби, – утверждает раввин. – Нельзя требовать благодарности, не признавая глубину катастрофы".

В завершение лекции раввин Илай Офран предлагает корректную, с его точки зрения, формулу чуда, основанную на тексте благословения "Тому, кто воздает добро грешным". Эта формула учит смирению: "Это случилось не потому, что я праведник или избранный. Это случилось не по моим заслугам". Офран полагает, что истинная вера в чудеса призвана воспитывать в душе кротость и отзывчивость. Она не должна превращаться в инструмент гордыни, когда человек жаждет сверхъестественных знаков лишь для того, чтобы убедиться в собственной правоте.