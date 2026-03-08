Сатмарский ребе провел параллель между Израилем и золотым тельцом

В ходе третьей субботней трапезы Сатмарский ребе сравнил военные успехи Израиля с библейским эпизодом поклонения золотому тельцу. Религиозный лидер персказал эпизод из детства, когда он посетил своего дядю – основателя Сатмарского хасидизма, раввина Йоэля Тейтельбаума. Тот задал вопрос, касавшийся недельной главы Торы "Ки тиса": как могли евреи после Божественного откровения на горе Синай дойти до поклонения золотому тельцу?

По словам нынешнего Сатмарского ребе, его дядя процитировал мидраш, согласно которому сила духовной нечистоты придавала тельцу ему видимость жизни. Идол танцевал, пел и совершал чудеса. Развивая эту мысль, ребе отметил, что, согласно традиционным комментариям, согрешившие делились на несколько категорий. Первая поклонялись идолу, вторые ограничивались симпатией и уважением к нему, третьи – большинство народа – стояли в стороне, но тоже испытывали радость от увиденного.

Проводя параллель с нынешними событиями, Сатмарский ребе заявил, что "сионистский телец сейчас делает чудеса и танцует", имея в виду военные успехи Израиля. По его словам, существуют люди, которые, по его мнению, "поклоняются" этим успехам, другие демонстрируют к ним симпатию, а третьи просто следят за новостями и радуются происходящему. Он призвал своих последователей сохранять дистанцию от сионистской идеологии и сосредоточиться на духовной жизни и молитве.