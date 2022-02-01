США признали: при ракетном ударе хуситов по ОАЭ задействовались американские ПВО

Администрация США впервые признала, что развернутые в Объединенных Арабских Эмиратах подразделения американских ПВО во время последнего ракетного обстрела с территории Йемена задействовали ЗРК Patriot.

"Наши военнослужащие использовали ракеты-перехватчики Patriot, чтобы поддержать усилия вооруженных сил ОАЭ. Мы сотрудничаем достаточно тесно", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Власти Эмиратов не комментируют это заявление.

Отметим, что последний обстрел был проведен хуситами во время пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах президента Израиля Ицхака Герцога. Израильскому лидеру сообщили об обстреле, но программа визита изменена не была.