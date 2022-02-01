Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
11 - 15°
Эйлат:
12 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 февраля 2022 г., 17:18

США признали: при ракетном ударе хуситов по ОАЭ задействовались американские ПВО

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
США признали: при ракетном ударе хуситов по ОАЭ задействовались американские ПВО

Администрация США впервые признала, что развернутые в Объединенных Арабских Эмиратах подразделения американских ПВО во время последнего ракетного обстрела с территории Йемена задействовали ЗРК Patriot.

"Наши военнослужащие использовали ракеты-перехватчики Patriot, чтобы поддержать усилия вооруженных сил ОАЭ. Мы сотрудничаем достаточно тесно", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Власти Эмиратов не комментируют это заявление.

Отметим, что последний обстрел был проведен хуситами во время пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах президента Израиля Ицхака Герцога. Израильскому лидеру сообщили об обстреле, но программа визита изменена не была.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:18 США признали: при ракетном ударе хуситов по ОАЭ задействовались американские ПВО
12:39 Парламент Ирана прервал работу из-за вспышки "Омикрона"
12:10 Отчет AI: "С 1948 года в Израиле действует "режим апартеида" в отношении палестинцев
11:34 Катар будет признан "важным союзником США"
11:00 Аббас провел телефонный разговор с Блинкеном
13:57 Эрдоган подписал указ о защите "традиционных ценностей" на ТВ
10:40 СДС: В Хасаке ликвидированы 246 боевиков "Исламского государства"
09:16 Ливанские спецслужбы сообщили о разоблачении крупнейшей израильской шпионской сети
08:10 SOHR: целью израильского авиаудара были объекты "Хизбаллы" около Дамаска
05:08 SANA: ВВС Израиля атаковали цели в окрестностях Дамаска
Загрузка...