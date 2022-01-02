Саудовская Аравия вновь атаковала столицу Йемена

Возглавляемая Саудовской Аравией суннитская коалиция нанесла четыре авиаудара по объектам военной инфраструктуры хуситов, расположенным в столице Йемена Сане. Атаке подверглись хранилища и пусковые площадки беспилотников.

Командование коалиции подчеркнуло, что удары наносились в полном соответствии с международным гуманитарным правом, были приняты максимальные усилия для того, чтобы избежать жертв среди мирных жителей и снизить сопутствующий ущерб.

Удары по Сане стали ответом на интенсификацию атак против населенных пунктов Саудовской Аравии, в ходе которых хуситы используют баллистические ракеты и БПЛА, разработанные в Иране.