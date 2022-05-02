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NEWSru.co.il :: Ближний Восток2 мая 2022 г., 14:23

В Иране родились детеныши гепарда – впервые в неволе

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В Иране родились детеныши гепарда – впервые в неволе

Обитающая в природном заказнике Туран самка азиатского гепарда по кличке Иран родила трех здоровых детенышей. Как отмечают в иранском управлении экологии, это первый известный случай появления на свет котят гепарда в неволе.

Будущая мать находилась под постоянным медицинским наблюдением. Детеныши появились на свет в результате кесарева сечения. Как новорожденные, так и Иран находятся в ветеринарной больнице.

Азиатские гепарды – самые быстрые на земле животные. Некогда этот вид был распространен от Восточного Средиземноморья до Индии. Сейчас он встречается только в Иране, но и здесь его популяция падает, сократившись за 20 лет со 100 до 12-15 зверей.


Главные причины этого – засуха, сокращение числа диких копытных, составлявших основу их рациона, действия браконьеров. Иран совместно с фондом дикой природы ООН предпринимает действия по увеличению популяции.

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