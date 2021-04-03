The Washington Post: бывший наследный принц Иордании подозревается в заговоре с целью свержения короля Абдаллы

Власти Иордании задержали бывшего наследного принца Хамзу бин Хусейна, сына бывшего короля Иордании. По сообщению издания The Washington Post, иорданские власти инкриминируют ему действия, направленные на подрыв стабильности в государстве.

Согласно опубликованной информации, вместе с Хамзой бин Хусейном задержаны еще 20 человек, и они подозреваются в организации заговора с целью отстранения от власти нынешнего короля Абдаллы. Иорданские власти подтвердили, что ими произведены аресты, связанные с "вопросами безопасности государства". Подробности не сообщаются, и имя Хамзы бин Хусейна не упоминается.

Как пишет The Washington Post, Хамза бин Хусейн находится в условиях домашнего ареста на территории его дворца.

Сообщение об аресте он получил от офицеров иорданской армии, явившихся к нему домой. По информации издания, ссылающегося на высокопоставленные источники, ведется расследование того, что в Иордании называют "сложным и далекоидущим заговором, в котором замешан еще один представитель королевской семьи и источники за пределами Иордании".

Ожидаются дополнительные аресты.

Государственное информационное агентство Иордании опровергло информацию о задержании бывшего наследного принца. "Вопреки публикациям, заявляем, что бывший наследный принц не находится под домашним арестом, и никакие ограничения на него не наложены", - говорится в официальном сообщении иорданских властей.