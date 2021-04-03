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NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 апреля 2021 г., 21:24

The Washington Post: бывший наследный принц Иордании подозревается в заговоре с целью свержения короля Абдаллы

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Власти Иордании задержали бывшего наследного принца Хамзу бин Хусейна, сына бывшего короля Иордании. По сообщению издания The Washington Post, иорданские власти инкриминируют ему действия, направленные на подрыв стабильности в государстве.

Согласно опубликованной информации, вместе с Хамзой бин Хусейном задержаны еще 20 человек, и они подозреваются в организации заговора с целью отстранения от власти нынешнего короля Абдаллы. Иорданские власти подтвердили, что ими произведены аресты, связанные с "вопросами безопасности государства". Подробности не сообщаются, и имя Хамзы бин Хусейна не упоминается.


Как пишет The Washington Post, Хамза бин Хусейн находится в условиях домашнего ареста на территории его дворца.

Сообщение об аресте он получил от офицеров иорданской армии, явившихся к нему домой. По информации издания, ссылающегося на высокопоставленные источники, ведется расследование того, что в Иордании называют "сложным и далекоидущим заговором, в котором замешан еще один представитель королевской семьи и источники за пределами Иордании".

Ожидаются дополнительные аресты.

Государственное информационное агентство Иордании опровергло информацию о задержании бывшего наследного принца. "Вопреки публикациям, заявляем, что бывший наследный принц не находится под домашним арестом, и никакие ограничения на него не наложены", - говорится в официальном сообщении иорданских властей.

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