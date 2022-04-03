Эрдоган осудил теракты и выразил соболезнования израильтянам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью 11 израильтян в серии террористических актов.

"Осудив гнусные теракты в нескольких израильских городах, президент Эрдоган попросил передать соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в заявлении, опубликованном канцелярией Эрдогана. Герцог поблагодарил собеседника.

Отметим, что власти Турции активно поддерживают палестинцев и крайне редко выступают с осуждением терактов. Однако в последние месяцы Израиль и Турция активно налаживают отношения, и израильский президент играет в налаживании контактов ключевую роль.