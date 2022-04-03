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NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 апреля 2022 г., 18:49

Сводный брат Короля Иордании Абдаллы II отказался от титула принца

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Хамза бин Хусейн, сводный брат короля Иордании Абдаллы II

Хамза бин Хусейн, сводный брат короля Иордании Абдаллы II, объявил о том, что он отказывается от титула принца. Соответствующее заявление он опубликовал в своем "твиттере".

Он написал, что остается преданным Иордании и продолжит как частное лицо служить "родине и иорданскому народу". Он написал, что "полученное им в юности воспитание не позволяет ему поддержать проводимую Абдаллой II политику.


В марте канцелярия двора короля Иордании Абдаллы Второго сообщила, что монарх принял бывшего наследника престола принц Хамзу, и тот извинился за свои действия, подрывавшие стабильность королевства.

В апреле 2021 года власти сообщили о разоблачении заговора с целью подорвать стабильность Иордании. Из контекста можно было понять, что речь идет о попытке государственного переворота. 18 человек были арестованы, однако большинству из них обвинения предъявлены не были.

Принц Хамза, скорее всего, должен был взойти на престол. Он опубликовал видеоролик, в котором обвинил Абдаллу в злоупотреблениях. Вскоре после этого его поместили под домашний арест, но он избежал суда – король заявил, что речь идет о семейных разногласиях.

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