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NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 мая 2022 г., 12:38

Песчаная буря вызвала перебои авиасообщения в Ираке

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Песчаная буря вызвала перебои авиасообщения в Ираке

Во второй раз за последний месяц Ирак накрывает мощная песчаная буря. Видимость сократилась до 500 метров. Во многих городах из-за погодных условий закрылись аэропорты. Предполагается, что буря закончится вечером 3 мая.

Метеорологи предупреждают: в связи с глобальным потеплением подобные природные явления будут становиться на Ближнем Востоке все более частыми. Изменение климата несет с собой засуху, наступление пустыни, что угрожает региону катастрофическими последствиями.

Согласно прогнозам, к 2050 году количество объем водных ресурсов в Ираке сократится на 20%. В ближайшие десятилетия пыльными могут стать более 270 дней в году. Единственный способ борьбы с суховеями – зеленые насаждения на их пути.


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