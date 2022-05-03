Песчаная буря вызвала перебои авиасообщения в Ираке

Во второй раз за последний месяц Ирак накрывает мощная песчаная буря. Видимость сократилась до 500 метров. Во многих городах из-за погодных условий закрылись аэропорты. Предполагается, что буря закончится вечером 3 мая.

Метеорологи предупреждают: в связи с глобальным потеплением подобные природные явления будут становиться на Ближнем Востоке все более частыми. Изменение климата несет с собой засуху, наступление пустыни, что угрожает региону катастрофическими последствиями.

Согласно прогнозам, к 2050 году количество объем водных ресурсов в Ираке сократится на 20%. В ближайшие десятилетия пыльными могут стать более 270 дней в году. Единственный способ борьбы с суховеями – зеленые насаждения на их пути.