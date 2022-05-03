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NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 мая 2022 г., 18:51

Иранский министр нефти провел переговоры с Мадуро

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Иранский министр нефти провел переговоры с Мадуро

Министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Овджи провел в Каракасе встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как сообщается, в ходе переговоров обсуждались пути преодоления санкций, которым подвергнуты эти государства.

"Я принял его превосходительства Джавада Овджи, министра нефти из братского Ирана. Встреча прошла продуктивно, на ней обсуждались расширение братских связей и сотрудничество в сфере энергоносителей", - сообщил венесуэльский президент.

У Венесуэлы самые большие в мире запасы разведанной нефти. После российского вторжения в Украину в страну прибыла американская делегация, чтобы убедить режим Мадуро увеличить добычу в обмен на смягчение санкций. Однако венесуэльская сторона отвергла этот призыв.


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