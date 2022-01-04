Палестинские заключенные объявили бойкот израильским военным судам

Сотни палестинцев, подвергнутых административному аресту в израильских тюрьмах, заявили, что объявляют бойкот израильским военным судам – в знак солидарности с заключенным Хишамом Абу Хавашем, который госпитализирован в критическом состоянии после начатой им голодовки.

Решение было поддержано палестинскими фракциями. Около 500 заключенных отказываются являться на заседание судов военного трибунала. Намерены они бойкотировать и заседания Верховного суда, где будут слушаться апелляции по их делам.

В опубликованном ими заявлении сообщается, что практика административных задержаний была распространена "оккупантами" на женщин, стариков и детей. Суды они называют варварским инструментом оккупации, лишающим заключенных десятилетий жизни.