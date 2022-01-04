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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 января 2022 г., 14:39

Палестинские заключенные объявили бойкот израильским военным судам

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Палестинские заключенные объявили бойкот израильским военным судам

Сотни палестинцев, подвергнутых административному аресту в израильских тюрьмах, заявили, что объявляют бойкот израильским военным судам – в знак солидарности с заключенным Хишамом Абу Хавашем, который госпитализирован в критическом состоянии после начатой им голодовки.

Решение было поддержано палестинскими фракциями. Около 500 заключенных отказываются являться на заседание судов военного трибунала. Намерены они бойкотировать и заседания Верховного суда, где будут слушаться апелляции по их делам.

В опубликованном ими заявлении сообщается, что практика административных задержаний была распространена "оккупантами" на женщин, стариков и детей. Суды они называют варварским инструментом оккупации, лишающим заключенных десятилетий жизни.


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