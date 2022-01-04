В результате взрыва в иранском Тебризе погибли женщина и дети

Во вторник, 4 января, в иранском городе Тебриз (административный центр провинции Восточный Азербайджан) в выставочном салоне грузовых автомобилей взорвались баллоны со сжиженным газом, погибли три человека, семеро получили ранения, передает агентство Tasnim.

В сообщении сказано, что погибли женщина и двое детей.

По факту взрыва, повлекшего гибель людей, начато расследование. По предварительным данным, причиной взрыва была утечка газа.