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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 октября 2021 г., 09:23

В Турции обнаружены сотни античных гробниц

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Блаундус

В древнем городе Блаундус, основанном в Анатолии (на западе современной Турции), археологи нашли 400 высеченных в скале гробниц, расписанных лозами, гроздьями винограда и цветами, пишет издание Daily Sabah. По оценке ученых, этим захоронениям около 1800 лет.

Руководитель раскопок профессор Бирол Джан говорит, что "возраст" гробниц был установлен на основании анализа останков и других материалов, найденных в них. По его мнению, здесь проводили семейные захоронения. Он отмечает, что внутри гробниц, которые закрывались мраморными дверями, найдены места, где, по всей видимости, проводили погребальные церемонии.


Античный город Блаундус был основан в Анатолии завоевателями вскоре после походов Александра Македонского. Руины города расположены в районе Улубей турецкой провинции Ушак. В последующий период Блаундус переходил под контроль королевства Бергама и Римской империи. Руины античного города по сегодняшний день привлекают внимание туристов и фотографов. До наших дней дошли основные ворота города, символы Блаундуса – фигуры лошадей и арки, пишет агентство Anadolu.

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