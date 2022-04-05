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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 апреля 2022 г., 14:51

В Газе при запуске взорвалась ракета, три террориста ранены

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Газе при запуске взорвалась ракета, три террориста ранены

Три боевика террористической группировки "Исламский джихад" получили ранения при взрыве ракеты на учебной базе террористов в центральной части сектора Газы.

Как сообщает блогер Абу Али, специализирующийся на ближневосточной тематике, ракету, скорее всего, должны были запустить в сторону моря. Над местом взрыва было видно большое облако черного дыма.

Абу Али отмечает, что поступающие с места взрыва фото свидетельствует: террористы обустраивают учебные базы рядом с жилыми домами мирного населения, используя его в качестве живого щита.


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