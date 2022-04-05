Генпрокурор Ирана: "Убийцы Сулеймани заплатят за преступление, даже если на это уйдут годы"

Генеральный прокурор Исламской республики Иран Мохаммад-Джафар Монтазери заявил, что иранские органы правосудия не откажутся от преследования причастных к убийству командующего подразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

"Обещаю вам: даже если на это уйдут годы, мы добьемся, чтобы дело было доведено до конца, чтобы убийцы нашего драгоценного шахида понесли наказание", - сказал он.

Отметим, что ранее иранский президент Эбрагим Раиси назвал ответственных за ликвидацию военачальника. По его словам, это бывший президент США Дональд Трамп и бывший государственный секретарь Майк Помпео. "Если они уйдут от суда, приговор приведут в исполнение мусульмане", - заявил он в январе 2022 года.

Сулеймани был ликвидирован в январе 2020 года в Багдаде ракетой, выпущенной с американского БПЛА. Он возглавлял подразделение "Кудс"+ Корпуса стражей Исламской революции и создал глобальную террористическую сеть, подчинявшуюся Ирану.