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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 января 2022 г., 10:00

Аз-Захар: "Только гомосексуалисты радовались смерти Сулеймани"

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Аз-Захар: "Только гомосексуалисты радовались смерти Сулеймани"

Член политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Махмуд аз-Захар вступил с речью, посвященной двухлетию ликвидации командующего подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

"Те, кто радовались смерти Сулеймани, - гомосексуалисты арабского народа, арабские сионисты, пошедшие на нормализацию с Израилем", - заявил исламист, использовав вместо "гомосексуалистов" гораздо более грубое слово.

Он также назвал Саудовскую Аравию и ее союзников глупыми арабами, позволившими Дональду Трампу себя ограбить.


Как отмечает блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, заявления аз-Захара представляют значительную проблему для ХАМАСа, который рассчитывает на финансовую помощь своих суннитских единоверцев. Подобные заявления приводят к снижению поддержки палестинского дела.

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