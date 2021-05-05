Иерусалимский "Джордж Флойд": кадры из Шейх Джараха, способные поджечь арабский мир

В арабских СМИ и арабском сегменте интернета широко обсуждается инцидент, который произошел в ходе задержания израильской полицией одного из участников беспорядков в иерусалимском районе Шейх Джарах.

На кадрах, переданных в эфир израильским телеканалом "Кан 11", можно увидеть манифестанта, который пытается скрыться, чтобы избежать ареста. Полицейские настегают его и валят на землю. В ходе задержания один из израильтян фиксирует его, прижав шею коленом.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" констатирует, что сцена очень напоминает убийство американским полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, которое повлекло за собой массовые волнения на расовой почве в США.

Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточных вопросах, отмечает, что пропалестинские пропагандисты активно распространяют сделанные на месте задержания многочисленные видео – в том числе, в США. В переводе на английский подчеркивается сходство с убийством Флойда.

По мнению "Абу Али", все свидетельствует об основательной подготовке палестинцев к тому, чтобы именно Шейх Джарах стал эпицентром нового раунда палестино-израильского конфликта. Он выражает недоумение молчанием официального Израиля. "Расплачиваться за это придется с процентами", - признает он.