ХАМАС приветствовал теракт в Эльаде

Пресс-секретарь террористического движения ХАМАС назвал теракт в Эльаде "героической и успешной операцией против оккупации". Он заявил, что атака была осуществлена в ответ на "преступления оккупации и вторжений поселенцев в мечеть Аль-Аксу".

Представитель ХАМАС заявил, что палестинский народ продолжит свою борьбу и будет защищать Аль-Аксу всеми, имеющимися у него способами.

"Сионистские оккупанты расплачиваются за свои преступления и расистскую политику в отношении нашего народа, и наш народ не остановится, пока не прекратится оккупация", - говорится в заявлении террористической группировки.