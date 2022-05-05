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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 мая 2022 г., 22:12

ХАМАС приветствовал теракт в Эльаде

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ХАМАС приветствовал теракт в Эльаде

Пресс-секретарь террористического движения ХАМАС назвал теракт в Эльаде "героической и успешной операцией против оккупации". Он заявил, что атака была осуществлена в ответ на "преступления оккупации и вторжений поселенцев в мечеть Аль-Аксу".

Представитель ХАМАС заявил, что палестинский народ продолжит свою борьбу и будет защищать Аль-Аксу всеми, имеющимися у него способами.

"Сионистские оккупанты расплачиваются за свои преступления и расистскую политику в отношении нашего народа, и наш народ не остановится, пока не прекратится оккупация", - говорится в заявлении террористической группировки.


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