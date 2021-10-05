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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 октября 2021 г., 10:45

Советники по национальной безопасности США и Израиля проведут консультации по иранскому вопросу

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Советники по национальной безопасности США и Израиля проведут консультации по иранскому вопросу

Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил на брифинге для журналистов, что США отвергают просьбу Ирана в качестве жертва доброй воли разморозить 10 миллиардов долларов.

Американский представитель сообщил, что США не собираются раздавать Ирану авансы за возвращение за стол переговоров. Переговоры были приостановлены накануне вступления в должность нового президента Ирана Эбрагима Раиси, придерживающегося жесткой позиции.

5 октября в Вашингтоне пройдут двусторонние американо-израильские консультации по иранскому вопросу на уровне советников по национальной безопасности. Группы проводили встречи в режиме видеоконференции, однако это их первая очная встреча.


Накануне консультаций источники в администрации заявили, что если проблему иранских ядерных разработок не удастся решить дипломатическим путем, США готовы использовать другие средства, чтобы помешать режиму получить атомную бомбу.

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