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NEWSru.co.il :: Ближний Восток6 апреля 2022 г., 13:58

В Иране в начале Рамадана убиты несколько священнослужителей

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В Иране в начале Рамадана убиты несколько священнослужителей

В третий день Рамадана в священном для шиитов иранском городе Машхад террорист напал с ножом на группу священнослужителей. Один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает сайт Oriental Express.

Нападение было совершено в мавзолее Имама Резы, важном паломническом центре, который ежегодно посещает до 20 миллионов верующих. Иранские СМИ называют имя погибшего – Мохаммад Аслани, из Хорасана. Также сообщается, что два его брата стали шахидами ранее.


Днем ранее в городе Гонбеде-Кавус, расположенном в провинции Гюлестан, были убиты два учащихся суннитской религиозной школы. На данном этапе неясно, связаны ли эти нападения.

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