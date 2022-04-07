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NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 апреля 2022 г., 13:33

Турция передает Саудовской Аравии расследование убийства Хашогги

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Турция передает Саудовской Аравии расследование убийства Хашогги

Суд Стамбула принял решение о прекращении разбирательства по делу об убийстве оппозиционного саудовского активиста Джамаля Хашогги и передачи дела судебным инстанциям Саудовской Аравии.

Тем самым было удовлетворено ходатайство, поданное 31 марта государственной прокуратурой Турции. Министерство юстиции уже сообщило, что выполнит решение суда. Дело рассматривалось заочно, ни одного из 26 фигурантов не было на скамье подсудимых.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным западных разведок, он был ликвидирован по личному указанию наследника саудовского престола принца Мухаммада бин Салмана.


Убийство усилило неприязненные отношения между Саудовской Аравией и Турцией, которая начала судебное разбирательство. Однако Анкара нуждается в поддержке Эр-Рияда для решения экономических проблем. Это стало одной из причин потепления отношений двух государств.

Невеста Хашогги Хатидже Дженгис, заявила, что оспорит решение суда. Правозащитные организации заявляют, что перенос разбирательства в королевство означает закрытие дела, и виновные никогда не понесут наказания.

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