Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 9 декабря
Переговоры по ядерной программе Исламской республики Иран, проходящие в Вене, возобновятся 9 декабря, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
Дата возобновления переговоров была согласовала в ходе телефонной беседы с представителем ЕС по ядерным переговорам Энрике Мора.
Нынешний раунд переговоров стал седьмым после инаугурации президента США Джо Байдена и первым с июня 2021 года. Перерыв был сделан накануне вступления в должность нового президента Ирана Эбрагима Раиси.
Официальный Тегеран настаивает не только на отмене санкций, но и на гарантиях, что они не будут введены вновь. Иранское руководство также выступает против введения контроля над ракетной программой Исламской республики.
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