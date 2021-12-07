Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 9 декабря

Переговоры по ядерной программе Исламской республики Иран, проходящие в Вене, возобновятся 9 декабря, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Дата возобновления переговоров была согласовала в ходе телефонной беседы с представителем ЕС по ядерным переговорам Энрике Мора.

Нынешний раунд переговоров стал седьмым после инаугурации президента США Джо Байдена и первым с июня 2021 года. Перерыв был сделан накануне вступления в должность нового президента Ирана Эбрагима Раиси.

Официальный Тегеран настаивает не только на отмене санкций, но и на гарантиях, что они не будут введены вновь. Иранское руководство также выступает против введения контроля над ракетной программой Исламской республики.