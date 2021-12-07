ВВС коалиции нанесли удар по столице Йемена

Возглавляемая Саудовской Аравией суннитская коалиция нанесла в ночь на 7 декабря воздушный удар по Сане – столице Йемена, контролируемой проиранскими хуситами. Операция стала ответом на попытку ракетного обстрела Эр-Рияда.

"В результате атаки были уничтожены объекты инфраструктуры, использовавшиеся для запуска баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов", - сообщила пресс-служба коалиции.

Также сообщается о массированных ударах ВВС по позициям хуситов в провинции Мариб. Как утверждается, за последние сутки уничтожены 280 поддерживаемых Ираном боевиков, пятеро взяты в плен.