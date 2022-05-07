Иерусалим:
10 - 20°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 мая 2022 г., 17:11

СМИ: акция "Бессмертный полк" состоялась 6 мая в Бейт-Лехеме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бейт-Лехем

Акция "Бессмертный полк" состоялась 6 мая в Бейт-Лехеме (Вифлееме), сообщает РИА Новости.

По центру города прошла колонна жителей Палестинской автономии, большая часть которых – выходцы из смешанных семей.

"Третий раз в этом году мы организовали Бессмертный полк, и мы видим гораздо больше людей, чем было в прошлые годы. Я горд, что … я хочу передать слова благодарности представителям муниципалитета города Вифлеем, которые обеспечили безопасное проведение, и всем тем людям, которые нас поддержали. Сегодняшний день совпал со многими праздниками - и я поздравляю всех с наступающим Днем Победы", - сказал глава представительства РФ в ПА Гоча Буачидзе.

В акции приняли участие несколько сотен человек. На время проведения шествия местная полиция перекрыла одну из центральных улиц города. На акцию приехали семьи из Дженина, Шхема, Хеврона, Рамаллы. В Русском доме в Вифлееме была открыта выставка рисунков палестинских школьников на тему войны. "Дети декламировали стихи о войне и пели песни военных лет", - отмечает РИА Новости.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:42 В результате теракта на Синайском полуострове погибли 11 египетских военных
17:11 СМИ: акция "Бессмертный полк" состоялась 6 мая в Бейт-Лехеме
16:34 "Аль-Маядин": ХАМАС угрожает Израилю "ужасными атаками" в ответ на "точечные ликвидации"
12:51 СМИ: американские БПЛА атаковали позиции проиранских боевиков на востоке Сирии
14:57 Maan: палестинские "группировки" приветствовали теракт в Эльаде
22:12 ХАМАС приветствовал теракт в Эльаде
12:31 В Иране в ближайшее время будет казнен шведский медик, "агент израильских спецслужб"
11:24 The Arab News: Иран может создать ядерное оружие за считанные недели
10:36 Боевые столкновения курдов и иракцев с Синджаре, тысячи беженцев
23:35 ХАМАС: открытие Храмовой горы для евреев приведет к эскалации конфликта
Загрузка...