СМИ: акция "Бессмертный полк" состоялась 6 мая в Бейт-Лехеме

Акция "Бессмертный полк" состоялась 6 мая в Бейт-Лехеме (Вифлееме), сообщает РИА Новости.

По центру города прошла колонна жителей Палестинской автономии, большая часть которых – выходцы из смешанных семей.

"Третий раз в этом году мы организовали Бессмертный полк, и мы видим гораздо больше людей, чем было в прошлые годы. Я горд, что … я хочу передать слова благодарности представителям муниципалитета города Вифлеем, которые обеспечили безопасное проведение, и всем тем людям, которые нас поддержали. Сегодняшний день совпал со многими праздниками - и я поздравляю всех с наступающим Днем Победы", - сказал глава представительства РФ в ПА Гоча Буачидзе.

В акции приняли участие несколько сотен человек. На время проведения шествия местная полиция перекрыла одну из центральных улиц города. На акцию приехали семьи из Дженина, Шхема, Хеврона, Рамаллы. В Русском доме в Вифлееме была открыта выставка рисунков палестинских школьников на тему войны. "Дети декламировали стихи о войне и пели песни военных лет", - отмечает РИА Новости.