Протест энергетиков в Ливане: в стране отключено электричество

В субботу, 8 января, на всей территории Ливана было отключено электричество. Как передает телеканал "Аль-Джадид", это произошло после инцидента в деревне Арамун, около Бейрута.

Жители Арамуна пытались ворваться на местную станцию, протестуя против регулярных отключений электричества.

Компания "Электричество Ливана" в ответ на этот протест отключило подачу электроэнергии по всей стране, включая аэропорт Бейрута.