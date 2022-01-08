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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 января 2022 г., 20:53

Протест энергетиков в Ливане: в стране отключено электричество

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Протест энергетиков в Ливане: в стране отключено электричество

В субботу, 8 января, на всей территории Ливана было отключено электричество. Как передает телеканал "Аль-Джадид", это произошло после инцидента в деревне Арамун, около Бейрута.

Жители Арамуна пытались ворваться на местную станцию, протестуя против регулярных отключений электричества.

Компания "Электричество Ливана" в ответ на этот протест отключило подачу электроэнергии по всей стране, включая аэропорт Бейрута.


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