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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 мая 2022 г., 11:39

Иранец, допрошенный "Мосадом", сообщил, что оговорил себя под пытками

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Иранец, допрошенный "Мосадом", сообщил, что оговорил себя под пытками

Группы иранской оппозиции распространили видеозапись иранца Мансура Расули, на которой он заявляет, что оговорил себя под пытками, выступив с "признанием" в подготовке покушения на израильского дипломата.

"Эти преступники похитили меня, надели на голову мешок. Меня пытали, угрожали убить семью, если я не скажу, будто я сотрудник Корпуса стражей Исламской революции, которого отправили в Европу, чтобы кого-то убить", - цитирует его Times of Israel.

Около недели назад израильские СМИ сообщили о дерзкой операции "Мосада" на территории Ирана. Как утверждалось, агенты задержали и допросили сотрудника КСИР, который готовил покушение на израильского дипломата, работающего в Турции.


52-летний Мансур Расули сообщил, что должен был также убить французского журналиста и служащего в Германии американского генерала. Как сообщается, в операции участвовали и сотрудники Общей службы безопасности, обычно не действующей за пределами Израиля.

Согласно публикациям, Расули сотрудник 840-го подразделения "Кудс". На подготовку к покушениям ему было выплачено 150000 долларов. Если бы все три покушения увенчались успехом, он бы получил еще миллион.

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"Мосад" допросил в Иране сотрудника КСИР, готовившего покушение на израильского дипломата

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