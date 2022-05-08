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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 мая 2022 г., 12:48

Саудовский монарх госпитализирован для обследования

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Саудовский монарх госпитализирован для обследования

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз поступил в расположенную в Джидде больницу имени короля Файсала для прохождения обследования. Об этом сообщила канцелярия дворца.

В сообщении не говорится, о каких именно проверках идет речь, и сколько времени 86-летний монарх останется в больнице, но выражается надежда, что Аллах сохранит здоровье хранителя двух святынь ислама.

Здоровье короля оставляет желать лучшего. В 2020 году ему удалили желчный пузырь. Он также пережил инсульт. Большую часть обязанностей главы государства выполняет его сын принц Мухаммад бин Салман – наследник престола королевства.


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