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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 апреля 2022 г., 06:58

На хадж в Мекку пустят миллион паломников

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На хадж в Мекку пустят миллион паломников

Правительство Саудовской Аравии объявило, что в 2022 году Мекка будет открыта для иностранных паломников, желающих совершить хадж, однако их количество будет ограничено миллионом человек.

В последние два года хадж был отменен из-за пандемии коронавируса и на паломничество приходили лишь несколько тысяч человек из числа жителей королевства.

Согласно объявленным правилам, в Мекку допустят только тех, кто был полностью привит от коронавируса COVID-19, и чей ПЦР-тест, сделанный менее, чем за 72 часа до вылета в Саудовскую Аравию, был отрицательным. Кроме того, хадж в этом году будет недоступен для паломников старше 65 лет.


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