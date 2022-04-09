КСИР захватил в Персидском заливе иностранное судно по обвинению в контрабанде топлива

Кроме того, сообщается, что в территориальных водах было задержано иранское судно с 20 тысячами литров топлива.

Согласно сообщению информационного агентства MEHR, судно было задержано в связи с попыткой контрабанды 220 тысяч литров топлива. 11 членов экипажа, являющихся иностранными гражданами, задержаны.

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.