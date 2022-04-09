КСИР захватил в Персидском заливе иностранное судно по обвинению в контрабанде топлива
Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции взяли под свой контроль иностранное судно, шедшее в нейтральных водах Персидского залива.
Согласно сообщению информационного агентства MEHR, судно было задержано в связи с попыткой контрабанды 220 тысяч литров топлива. 11 членов экипажа, являющихся иностранными гражданами, задержаны.
Кроме того, сообщается, что в территориальных водах было задержано иранское судно с 20 тысячами литров топлива.
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