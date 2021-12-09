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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 декабря 2021 г., 10:55

В Ливане отменены действовавшие десятилетиями ограничения на трудоустройство палестинцев

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В Ливане отменены действовавшие десятилетиями ограничения на трудоустройство палестинцев

Ливанский министр труда Мустафа Байрам подписал постановление, отменяющее действовавшие в Ливане жесткие ограничения в отношении палестинских беженцев. Перед ними впервые открылась возможность трудоустройства в 70 профессиях.

Постановление касается палестинцев, родившихся и зарегистрированных в Ливане, а также лиц, чья мать или жена ливанская гражданка. Все они на протяжении десятилетий подвергались дискриминации.

Теперь они смогут работать медиками, фармацевтами, юристами, главными редакторами СМИ, инженерами, бизнесом, включая экспорт и импорт, а также банковскую сферу. Открыта для них и туристическая сфера – от менеджеров гостиниц до горничных, включая поваров и организаторов фестивалей.


В Ливане проживают около 200000 человек, обладающих статусом палестинского беженца, почти все – в 12 лагерях. Для миллиона сирийских беженцев послаблений сделано не было.

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