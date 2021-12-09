Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 декабря 2021 г., 13:07

Выдвинутый на "Оскар" фильм "Эмира" о зачатии детей спермой палестинских заключенных снят с проката

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мухаммад Дияб

Продюсер фильма "Эмира" ("Принцесса") Мухаммад Дияб принял решение снять ленту с проката в связи с критикой со стороны палестинцев. Лента неоднозначно трактует зачатие в пробирке из спермы палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Художественный фильм должен представлять Иорданию на церемонии "Оскар". Он рассказывает о девочке Эмире, зачатой именно этим способом и узнавшей, что "сионистский офицер" подменил сперму своей собственной, а значит, она наполовину еврейка.

Как сообщает блогер Абу Али, специализирующийся на ближневосточной политике, с резким осуждением фильма выступили министерство культуры Палестинской администрации, ХАМАС, "Исламский джихад", Управление по делам заключенных ПА, Народный фронт освобождения Палестины.


Создателей фильма обвинили в содействии нормализации и глумлении над палестинскими заключенными. Критики также утверждали, что сценарий, при котором палестинское семя будет подменено еврейским, фактически невозможен.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 04 ноября 2018
Боевика ХАМАС после его 12-летней отсидки в тюрьме встретил 5-летний сын
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 августа 2018
Беби-бум контрабандистов спермы: "рекорд" палестинских заключенных
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 февраля 2018
В Газе родился Муджахид, зачатый от контрабандной спермы террориста
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:43 Взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии на юге Ирана
15:35 Западная коалиция прекращает военные действия против ИГ
14:38 Переговоры в Вене возобновились без участия США, Байден готовит санкции против Ирана
14:01 Ганц обсудит в США варианты совместного военного удара по Ирану
13:07 Выдвинутый на "Оскар" фильм "Эмира" о зачатии детей спермой палестинских заключенных снят с проката
12:36 Министр иностранных дел Лапид прибыл с визитом в Каир
10:55 В Ливане отменены действовавшие десятилетиями ограничения на трудоустройство палестинцев
15:13 ВМФ США перехватил крупнейший груз иранских вооружений
14:22 Драка в парламенте Турции
13:11 Эрдоган рассказал, что потребуется от Израиля для налаживания отношений
Загрузка...