Выдвинутый на "Оскар" фильм "Эмира" о зачатии детей спермой палестинских заключенных снят с проката

Продюсер фильма "Эмира" ("Принцесса") Мухаммад Дияб принял решение снять ленту с проката в связи с критикой со стороны палестинцев. Лента неоднозначно трактует зачатие в пробирке из спермы палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Художественный фильм должен представлять Иорданию на церемонии "Оскар". Он рассказывает о девочке Эмире, зачатой именно этим способом и узнавшей, что "сионистский офицер" подменил сперму своей собственной, а значит, она наполовину еврейка.

Как сообщает блогер Абу Али, специализирующийся на ближневосточной политике, с резким осуждением фильма выступили министерство культуры Палестинской администрации, ХАМАС, "Исламский джихад", Управление по делам заключенных ПА, Народный фронт освобождения Палестины.

Создателей фильма обвинили в содействии нормализации и глумлении над палестинскими заключенными. Критики также утверждали, что сценарий, при котором палестинское семя будет подменено еврейским, фактически невозможен.