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Израиль

Командование тыла ужесточило указания для населения

ЦАХАЛ
Война с Ираном
Война с "Хизбаллой"
Война с ХАМАСом
время публикации: 14 июня 2026 г., 17:56 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 17:56
Командование тыла ужесточило указания для населения
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла приняло решение ужесточить указания для населения с 18:00 14 июня до 20:00 15 июня.

По всей стране, за исключением населенных пунктов на границе с Ливаном, введено ограничение на количество участников при проведении массовых мероприятий. Число собравшихся людей не должно превышать 5 тысяч человек. Остальные инструкции остались без изменения – на большей части страны нет других ограничений.

В населенных пунктах на "линии противостояния", а также поселках Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер действует режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места.

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях – до 400 человек.

Израиль
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